Burdur'da bir restoranın temizlenmeyen bacasında çıkan yangın korkuttu.

Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir restoranda, temizlenmeyen baca içerisindeki kurumların tutuşması sonucu yangın çıktı. Restoranın bulunduğu 5 katlı binanın çatısındaki bacadan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bacada biriken kurumların alev aldığını belirledi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, benzer olayların yaşanmaması için bacaların düzenli olarak temizlenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.