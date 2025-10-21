Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yerleşkesindeki otelde MAKÜ Salda Bilim Merkezi ile Fransa Sorbonne ve Üniversite Paris Saclay iş birliğiyle Burdur Gölü Bilimsel Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan MAKÜ Salda Bilim Merkezi Müdürü, MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, "Burdur Gölü ve Salda Gölü ile özel olarak ilgilenmekteyiz. Toplantımızda Burdur Gölü'nün paleolimnolojik özellikleri, Burdur Gölü'nde geçmişten günümüze iklimsel süreçler, iklim değişikliğinin dünü, bugünü ve yarını, teknonizma, bölgenin hidrojeolojik özellikleri ve jeotermal potansiyeli, Burdur Gölü'nün biyoekolojijk özelliklerinin değişimlerden nasıl etkilendiği ve neolitik yerleşimlerden günümüze arkeojeolojik durum analizi yapılacaktır" dedi.

Etkinlikte sunum yapan Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Koşun ise Devlet Su İşleri (DSİ) ve uydu verileriyle Burdur Gölü hakkında değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Koşun, "50 yılda, Burdur Gölü'nün yüzey alanı 210 kilometrekareden 116 kilometrekareye düşerek, 94 kilometrekare kayboldu. Yani göl yüzde 45 küçülmüştür. Gölün su kotu 50 yılda 857,62 metreden 836,732 metreye düşerek yaklaşık 20 metre kayıp gerçekleşti" diye konuştu.

ÖNLEMLERİ ANLATTI

Göldeki küçülmenin nedenlerini ve önlemleri anlatan Prof. Dr. Koşun, şunları söyledi:

"Küçülmenin nedenleri tarımsal sulama amaçlı su çekimleri, yağış azalışı ve artan buharlaşma, yer altı su seviyesinin düşmesi, göl çevresinden baraj ve gölet gibi su toplama yapılarına yönlendirmedir. Önlemler ise tarımsal sulama tekniklerinin mevcut duruma göre yeniden düzenlenmesi, yer altı su sondajlarının sıkı kontrol altına alınması, havza yönetim planları oluşturarak göle su taşıyan derelerin, kaynakların korunması, suyun akışının kesilmemesi, içme-kullanma şebekelerinde ve kent altyapısında su kaçaklarının azaltılması ve atık suyun arıtılarak tarımsal sulama gibi alanlarda geri kullanılması gibi önlemler alınmalıdır."

Çalıştay yarın sona erecek. (DHA)