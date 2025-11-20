Burdur’un Gölhisar ilçesinde bulunan tarihî Kibyra Antik Kenti, bu yıl da önemli bir koruma uygulamasına sahne oldu. Antik kentin Odeion bölümünde 2009 yılındaki kazılarda ortaya çıkarılan Medusa mozaiği, yoğun kış şartlarından zarar görmemesi için koruma altına alındı.

Kibyra Kazı Başkanı, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri paylaştı:

“Kibyra Olympeion Odeionu orkestra zeminini kaplayan opus sectile Medusa mozaiği ile Odeion Stoası zemin döşemesi opus tessellatum mozaiğin üzeri, iklim şartlarından korunması amacıyla kapatılmıştır. 2026 yılı Nisan ayında tekrar ziyarete açılacaktır.”

MOZAİĞİN DETAYLI KORUMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kış aylarında bölgede görülen yoğun yağış, nem ve düşük sıcaklıkların mozaiklere zarar vermesinin önüne geçmek amacıyla her yıl uygulanan koruma yöntemi bu yıl da titizlikle yürütüldü. Mozaiğin yüzeyi, özel koruma malzemeleri ve korunaklı örtü sistemiyle kaplanarak tamamen çevre şartlarından izole edildi.

KİBYRA ANTİK KENTİ UNESCO LİSTESİNDE

Roma dönemine ait mimarisi, stadyumu, hamamları ve zengin mozaikleriyle bilinen Kibyra Antik Kenti, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınmıştı. Antik kentin en dikkat çekici eserlerinden biri olan Medusa mozaiği, hem korunma yöntemi hem de işçilik kalitesi nedeniyle uluslararası alanda da ilgi görüyor.