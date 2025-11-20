Sivas’ın Yenikervansaray köyünde yalnız yaşayan Musa Uygun (77), 14 Kasım’da Sivas’a gitmek üzere evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine köylüler durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş komando timleri ve çok sayıda gönüllü, köy çevresinde kapsamlı arama çalışması başlattı. Ancak yoğun kar yağışı ve sis, arama faaliyetlerini zaman zaman güçleştiriyor.

“Nereye gittiği meçhul, 7 gündür arıyoruz”

Köylü Ramazan Demir, Musa Uygun’un kaybolduğu gün bölgedeki hava şartlarının çok kötü olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sivas’a gitmek için evden çıkmış. Köyün yol ayrımında yoğun sis vardı, elektrik de yoktu. Nereye gittiği meçhul. O günden beri arıyoruz. Çevre köylerin arazisini taradık ama bulamadık. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu, köyde tek yaşıyordu.”

Ekipler Aralıksız Çalışıyor

Arama-kurtarma ekipleri, 7 gündür aralıksız şekilde hem arazide hem dere yataklarında çalışmalarını sürdürüyor. Termal kameralar, dronlar ve iz takip köpekleri de çalışmalara dahil edildi.

Yetkililer, aramaların genişletilerek devam edeceğini belirtirken, köylüler de gönüllü olarak ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.