ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik geniş çaplı bir fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede hayatını kaybeden Jeffrey Epstein ile ilgili tüm dosyaların kamuoyuna açıklanmasını içeren yasa tasarısını imzaladığını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu dosyaların açıklanmasıyla “kendisinin değil, Epstein ile ilişkileri olduğu öne sürülen bazı Demokrat isimlerin gündeme geleceğini” savundu. Eski ABD Başkanı Bill Clinton hakkında da iddialar ortaya atan Trump, Clinton’ın Epstein’in özel uçağıyla “26 kez seyahat ettiğini” ileri sürdü.

Trump açıklamasında,

“Artık Demokratlar ve Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları hakkındaki gerçekler yakında ortaya çıkacaktır çünkü Epstein dosyalarının açıklanması için yasa tasarısını imzaladım” ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanı Bondi: “Dosyalar 30 Gün İçinde Açıklanacak”

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Kongre’nin kabul ettiği tasarı doğrultusunda Epstein dosyalarının 30 gün içinde kamuoyuna açıklanacağını belirtti. Bondi, bu kararın hukuki sürecin şeffaflaşması açısından önemli olduğunu vurgulayarak:

“Kongre gerekli adımı attı. Şimdi biz de yasaya uygun şekilde 30 gün içerisinde Epstein dosyalarını kamuoyuna sunacağız” dedi.

Bakan Bondi, açıklanacak belgelerin Epstein’ın ilişkileri, bağlantıları ve soruşturma sürecine dair pek çok detayı ortaya koymasının beklendiğini ifade etti.