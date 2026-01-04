Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nu aynı projede buluşturan Medyapım imzalı “Yeraltı” dizisinden yeni tanıtım yayınlandı.

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Yeraltı” dizisi, güçlü hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla sezonun en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Medyapım imzası taşıyan dizinin, planlamalarda bir değişiklik olmaması halinde 12 Ocak Pazartesi günü yayın hayatına başlaması bekleniyor.

İntikam Temalı Çarpıcı Hikâye

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Berna Aruz’un kaleme aldığı Yeraltı, karanlık geçmişler, yüzleşmeler ve hesaplaşmalar üzerine kurulu çarpıcı bir intikam hikâyesini ekranlara taşıyacak. Dizi, sürükleyici anlatımıyla izleyiciyi ilk bölümden itibaren ekrana kilitlemeyi hedefliyor.

Yeraltı Dizisinin Güçlü Oyuncu Kadrosu

Yeraltı dizisinin başrollerini Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan paylaşıyor. Dizinin geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı isimler yer alıyor.