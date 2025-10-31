Olay, dün saat 19.30 sıralarında Özgür Mahallesi Tabak Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Evcil, elektronik dükkanının bulunduğu binanın çatısına çıkarak uydu anteni tamir etmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten bahçeye düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ramazan Evcil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evcil'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)

Kaynak: DHA