CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anadolu Meydanı’nda düzenlenen **“Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı Mitingi”**nde yaptığı konuşmada, bütçe hakkının insanlığın en önemli kazanımlarından biri olduğunu vurguladı. Özel, Türkiye’de emeklilerin ve emekçilerin haklarının korunması için önümüzdeki ilk seçim sandığında birlikte hareket ederek adalet ve hak temelli bir iktidar kurulması gerektiğini söyledi.

Özel, TBMM’de bütçenin görüşülecek olmasını hatırlatarak, “Bütçe Meclis’ten doğmaz, Meclis bütçe hakkından doğar. Demokrasi, adil sandık, doğru seçim sistemi ve sürekli hesap verebilirlik ister. O nedenle Meclis sadece bir yapı değil, halkın iradesinin temsil edildiği bir meydandır” dedi.

Emekçilerin hak kayıplarına dikkat çekti

Hükümetin emeklilerin ve işçilerin maaşlarını ciddi şekilde gerilettiğini belirten Özel, “Asgari ücret ve emekli maaşları ciddi bir değer kaybına uğradı. O gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alabiliyordu, bugün 1,5 çeyrek altın alabiliyor. Bu ülkede emeklilerin ve emekçilerin hakları sadece azalmakla kalmıyor, gasp ediliyor” ifadelerini kullandı.

Özel, 39 bin liralık asgari ücret ve esnaf için 10 bin 500 liralık sosyal güvenlik prim desteği teklifini de açıkladı. “Kaybedilen hakları, kaybedildiği yerde bulacağız. Önümüzdeki ilk seçim sandığında hak ve adaletten yana bir iktidarı birlikte kuracağız” diyerek miting katılımcılarına seslendi.

Mitinge büyük katılım

Miting öncesinde AKM önünde toplanan Yurttaş Birlikteliği, CHP Ankara İl Başkanlığı, Tüm Emeklilerin Sendikası ve Emek Partisi üyeleri, kortej, pankart ve flamalar eşliğinde Anadolu Meydanı’na yürüdü. Özel, meydandaki katılımcılara selam vererek, “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz” mesajını paylaştı.