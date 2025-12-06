Ankara’da Tandoğan Meydanı, 6 Aralık’ta “Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı” talebiyle düzenlenen geniş katılımlı mitinge ev sahipliği yaptı. Yoğun katılımın olduğu mitingde ekonomik talepler ve bütçe politikalarına yönelik eleştiriler ön plana çıktı.

Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz’ın görüştüğü emekli bir vatandaş, yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlatarak geçinmekte zorlandığını ifade etti. Emekli, “Açız” diyerek içinde bulunduğu durumu özetledi. Ayrıca Emekli vatandaş, mitinge katılım sağlamayan diğer emekli vatandaşları eleştirdi.