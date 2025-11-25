Yatağan'ın Doğan Mahallesi’nde tarihi yapılarından biri olan Oyuk Baba Ereni mezarı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kazılarak zarar gördü. Bölgede inceleme yapan araştırmacı-yazar Tarcan Oğuz hem tarihi hem de inanç değerlerine yönelik büyük bir saygısızlık yapıldığını belirterek, "Oyuk Baba Ereni yapısı, yaklaşık 300 yıllık. Ancak buraya zaman zaman define aramak için gelmişler. Bu tip mezarlarda para veya altın bulunma ihtimali yoktur. Bu kazı tamamen asılsız bilgilere dayanarak yapılmış bir tahribattır" dedi. Oğuz, mezarın yaklaşık 50 yıl önce vatandaşlar tarafından restore edildiğini ancak bu çalışmanın aslına uygun şekilde yapılmadığını söyledi. (DHA)

Kaynak: DHA