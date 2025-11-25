25 Kasım 2020’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Arjantinli efsane Diego Armando Maradona, futbol otoriteleri tarafından Brezilyalı Pele ile birlikte “tarihin en iyi futbolcusu” olarak kabul ediliyor. Kimilerine göre ise Maradona, gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncu olarak değerlendiriliyor.

30 Ekim 1960’ta Buenos Aires’te dünyaya gelen Maradona, futbol yolculuğuna Estrella Roja’da başladı. Argentinos Juniors altyapısında parlayan genç yetenek, henüz 16 yaşına gelmeden profesyonel sözleşmeye imza attı.

Boca Juniors’tan Barcelona’ya Uzanan Avrupa Yolculuğu

1981’de Boca Juniors formasıyla şampiyonluk yaşayan Maradona, kısa süre içinde Avrupa devlerinin dikkatini çekti. 1982’de Barcelona’ya transfer olan Arjantinli yıldız, iki sezonda 58 maçta 38 gol atarak Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası’nı kazandı.

Napoli’nin Tarihini Değiştiren Efsane

1984’te Napoli’ye transfer olan Maradona, İtalya ekibinin kaderini değiştirdi. 258 maçta 115 gol atan yıldız isim, takıma iki Serie A şampiyonluğu, bir UEFA Kupası, bir İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazandırdı. Napoli, Maradona döneminde Avrupa’nın en korkulan takımlarından biri haline geldi.

1986 Dünya Kupası: Maradona’nın Zirvesi

Diego Maradona, futbol kariyerinin en unutulmaz anlarını 1986 Dünya Kupası’nda yaşadı. Arjantin’i şampiyonluğa taşıyan Maradona, İngiltere maçındaki iki golüyle tarihe geçti:

“Tanrının Eli” golü

60 metrelik müthiş depar sonrası attığı “Yüzyılın Golü”

Arjantin finalde Batı Almanya’yı 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Maradona, milli takım formasıyla 91 maçta 34 gol kaydetti.

Skandallar, Yasaklar ve Zorlu Yıllar

Parlak kariyerine rağmen Maradona’nın hayatı skandallarla da gündemden düşmedi.

1991’de kokain kullanmaktan 15 ay ceza aldı.

1994 Dünya Kupası’ndan doping nedeniyle ihraç edildi.

2000’li yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

Napoli döneminden kalan 37 milyon avronun üzerindeki vergi borcu yıllarca çözümsüz kaldı.

Teknik Direktörlük Kariyerinde Aradığını Bulamadı

Maradona, teknik direktörlük kariyerine Arjantin’de başladı. 2008’de Arjantin Milli Takımı’nın başına geçti ancak 2010 Dünya Kupası’nda Almanya’ya 4-0 yenilerek turnuvaya veda etmesi sonrası görevden ayrıldı.

Sonraki yıllarda Al-Wasl, Fujairah, Dorados de Sinaloa ve Gimnasia de La Plata’yı çalıştıran Maradona, teknik adamlıkta futbolculuk dönemindeki başarıyı yakalayamadı.

Onsuz İlk Dünya Kupasını Arjantin Kazandı

Maradona’nın yokluğunda düzenlenen ilk Dünya Kupası olan 2022 Katar Dünya Kupası’nda Arjantin, Fransa’yı penaltılarla yenerek tarihindeki üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti. Lionel Messi liderliğindeki takımın başarısı, tüm Arjantin’e duygusal anlar yaşattı.