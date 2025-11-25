Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Yenimahalle’de duygu dolu bir açılış ve anma töreni gerçekleşti. Çocuklarının gözü önünde erkek şiddeti sonucu yaşamını yitiren Yenimahalleli hemşeri Yüksek Mühendis Başak Gürkan’ın adı, belediye tarafından ilçeye kazandırılan yeni parka verildi.

Açılışa katıldığımız törende, parkın girişine yerleştirilen Başak Gürkan’ın anısına hazırlanan köşe, katılımcılara hüzünlü anlar yaşattı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, konuşmasında Gürkan’ın geride bıraktığı acıyı unutmadıklarını vurguladı ve şiddete karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti: “Başak’ın hatırasını bu parkta yaşatacağız. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kadına yönelik şiddetin sona ermesi için hep birlikte mücadele edeceğiz.”

Törene; Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sn. Erinç Sağkan, DİSK Genel Başkanı Sn. Arzu Çerkezoğlu, Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Sn. Remzi Çalışkan,CHP Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Sn. Ayça Çağlar,çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, Başak Gürkan’ın anısı için kısa bir saygı duruşunda bulundu ve parkın açılış kurdelesi alkışlarla kesildi. Törende konuşan isimler, yaşanan acıların tekrarlanmaması için hukuksal, toplumsal ve kurumsal mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yenimahalle’deki yeni Başak Gürkan Parkı, bundan sonra hem çocukların hem ailelerin güvenle vakit geçireceği bir yaşam alanı olmanın yanı sıra, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalığın da sembolü olacak.