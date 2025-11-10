Yenimahalleliler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 87’nci yıl dönümünde düzenlenen törenlerle saygı ve özlemle andı.

Anma programı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm ilçede hayat durdu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu; vatandaşlar Atatürk’e olan sevgisini ve minnetini bir kez daha dile getirdi.

Törene, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Ferudun Güngör, Naki Demir ve Ebru Sarıdoğan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.