Berkun Oya’nın imzasını taşıyan “Bir Başkadır”, Netflix Türkiye’nin en etkileyici yerli dizileri arasında yer alıyor. İlk sezonu 12 Kasım 2020’de yayınlanan ve büyük ilgi gören dizinin yoğun istek üzerine ikinci sezonu 5 yıl aradan sonra çekilecek. Yeni sezon bu kez 4 bölüm olarak hazırlanacak ve provalar çok yakında başlayacak.

İkinci sezonda da Öykü Karayel, Fatih Artman, Okan Yalabık ve Nur Sürer gibi güçlü bir oyuncu kadrosunun yer alacağı belirtiliyor. Dizinin çekimlerine aralık ortasında başlanması ve yaklaşık bir ay sürecek çekimlerin ocak ortasında tamamlanması planlanıyor.

İlk sezonda, İstanbul’da farklı sosyal sınıflardan insanların yollarının kesişme hikâyesi Meryem karakteri üzerinden Öykü Karayel’in performansıyla izleyiciye aktarılmıştı.