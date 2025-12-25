Anadolu Görsel Sanatlar Derneği’nin (AGSAD) organizasyonuyla hazırlanan Karma Resim Sergisi, 26 Aralık 2025 Cuma günü saat 18.00’de kapılarını açacak. Sergi, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sanatseverleri ağırlayacak.

Farklı üslup ve tekniklerde eserlerin bir araya getirildiği sergide, çok sayıda sanatçının çalışmaları yer alıyor. Resim sanatının farklı yorumlarını aynı çatı altında buluşturan sergi, izleyicilere zengin bir görsel deneyim sunmayı amaçlıyor.

Karma Resim Sergisi, 26 Aralık 2025 ile 7 Ocak 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergi, Abidin Daver Sokak No:14 adresinde bulunan Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sanatla ilgilenen herkesin ziyaretine açık olacak.