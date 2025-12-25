Çarpışmanın şiddetiyle Serhat Arpakçı’nın kullandığı otomobil devrilirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta bulunan Emir Arpakçı, Özge Arpakçı ve sürücü Serhat Arpakçı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Diğer otomobilde bulunan Kerem Baştürk, Recep Akalın ve sürücü Emrah Küçük ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazanın meydana gelişine ilişkin soruşturma başlattı.