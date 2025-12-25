Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören ve kamuoyunda 11’inci Yargı Paketi olarak bilinen düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemenin ardından Aydın’da cezaevlerinde bulunan bazı hükümlüler için tahliye işlemleri bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde toplanan hükümlü yakınları, serbest bırakılacak yakınlarını büyük bir heyecanla bekledi. İşlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevinden çıkış yaparak ailelerine kavuştu.

“Özgürlüğe kavuşmak tarifsiz bir duygu”

Tahliye edilen hükümlülerden Gökhan Uyal, cezaevinden çıkmanın sevincini dile getirerek, “Çok mutluyuz. Devletimize teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

Aileler sevinç gözyaşları döktü

Hükümlü yakını Ramazan Eren Sarıçiçek, babasının serbest bırakılmasıyla büyük bir rahatlama yaşadıklarını belirtti. Sarıçiçek, “Babam kısa bir süre kapalı cezaevinde kaldı, ardından üç ay boyunca içerideydi. Bu kararın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah kimseyi sevdiklerinden ayrı bırakmasın” diye konuştu.

“Cezaevi süreci çok yıpratıcı”

Bir diğer hükümlü yakını Aliye Sarıçiçek de cezaevi sürecinin aileler için oldukça zor geçtiğini ifade ederek, “Devletimize bu imkânı sağladığı için minnettarız. Burası gerçekten çok ağır bir ortam. Allah kimseyi böyle bir durumla sınamasın” dedi.

“Yeni bir sayfa açıyoruz”

Tahliye edilen hükümlülerden Emrah Aktaş ise cezaevi sürecinin geride kaldığını belirterek, “Bugün özgürlüğümüze kavuştuk. Bundan sonra hayatımıza normal şekilde devam etmek istiyoruz. İçeride kalanların ailelerine sabır diliyorum. Toplumda herkesin potansiyel suçlu gibi görülmesi bizi üzüyor. Burada çok iyi insanlar da var. İnşallah bir daha bu süreci yaşamayız” ifadelerini kullandı.