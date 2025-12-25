Edinilen bilgilere göre, 3 Temmuz Şike Davası’na ilişkin yürütülen incelemeler doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lütfi Arıboğan ile İlhan Helvacı hakkında işlem yapıldı. Şüpheliler, sabah saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Arıboğan ve Helvacı, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan iki isim, çıkarıldıkları mahkemece değerlendirilmek üzere hâkimliğe sevk edildi.

Soruşturmayla ilgili sürecin devam ettiği öğrenilirken, adli makamların vereceği kararın ardından gelişmelerin netlik kazanması bekleniyor.