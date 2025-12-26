Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bazı basın yayın organlarında servis edilen ve Mansur Yavaş hakkında “yeni bir soruşturma başlatıldı” iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemenin yeni olmadığı, daha önce kamuoyuna açık şekilde gündeme gelen bir dosya olduğu vurgulandı.

ABB açıklamasında, söz konusu haberlerin “ilk kez ortaya çıkmış” gibi servis edilmesinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, bunun bir algı oluşturma çabasının parçası olduğu ifade edildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Mansur Yavaş’ın 2023 seçim sürecinde belediyeden maaş dahi almadığı, siyasi kampanyasında kamu kaynağı kullanılmadığının daha önce kamuoyuna açık beyanlarla ortaya konulduğu hatırlatıldı. Bu beyanların 2023 yılına ait olduğu ve herkes tarafından incelenebilir nitelikte olduğu kaydedildi.

ABB, kamuoyunun yanıltılmasına yönelik haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulunarak açıklamasını “kamuoyuna saygıyla” ifadeleriyle tamamladı.

📣 KAMUOYUNA DUYURU



Bazı basın yayın organları tarafından, sabah saatlerinde servis edilen ve "yeni bir gelişme" gibi sunulan haberlerde; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mansur Yavaş'ın siyasi kampanyasında kamu kaynağı kullandığı iddiasıyla inceleme başlatıldığı