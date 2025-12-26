Pursaklar Belediyesi, yaklaşan yeni yıl öncesinde halk sağlığını korumak ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde özellikle gıda satışı yapılan iş yerleri mercek altına alındı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri; market, fırın, pastane, kuruyemişçi ve yoğunluk yaşanan işletmelerde yaptığı kontrollerde gıda güvenliği, hijyen koşulları ve yasal mevzuata uygunluk başta olmak üzere birçok kriteri titizlikle inceledi.

“Önceliğimiz Halk Sağlığı ve Güvenliği”

Denetimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni yıl öncesi olası olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmaların artırıldığını belirtti. Başkan Çetin, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için ekiplerin sahada olduğunu vurgulayarak, amaçlarının ceza kesmekten ziyade kurallara uyan esnafı desteklemek ve toplum sağlığını korumak olduğunu ifade etti.

Denetimlerin yeni yılda da kararlılıkla süreceğini belirten Başkan Çetin, tüm esnafa bereketli kazançlar, ilçe sakinlerine ise sağlıklı ve huzurlu bir yeni yıl temennisinde bulundu.

Belediye yetkilileri, vatandaşlardan karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini isteyerek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.