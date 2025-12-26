EGO Genel Müdürlüğü, kapalı olacak yollar ile bu güzergâhlardan geçen EGO otobüs hatlarının kullanacağı alternatif güzergâhları kamuoyu ile paylaştı.

27 Aralık 2025 Cumartesi Günü Kapatılacak Yollar

Saat 11.15 itibarıyla

Dikmen Caddesi nin 1178. Cadde ile 901. Cadde arasında kalan bölümü

Bu alana açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda 145-1, 145-2, 154-1, 154-2, 901 numaralı hatlar başta olmak üzere bazı EGO otobüs hatları İlker Caddesi, 963. Sokak, 1001. Sokak ve 1006. Cadde gibi alternatif güzergâhları kullanacak.

Saat 15.00 itibarıyla

Cumhuriyet Caddesi (Ankara Tren Garı – Ulus Atatürk Anıtı arası)

Bu bölgeye bağlanan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Bu nedenle;

Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Hipodrom Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi güzergâhlarını kullanan çok sayıda EGO hattı Ulus ve Opera yönlerinde alternatif rotalara yönlendirilecek.

501, 502 ve 615 numaralı hatlar, Cumhuriyet Caddesi’nin kapalı olması nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi ve İstanbul Caddesi üzerinden seferlerine devam edecek.

28 Aralık 2025 Pazar Günü Kapatılacak Yollar

Saat 10.45 itibarıyla

Dikmen Caddesi

Cevizlidere Caddesi

Türk Ocağı Caddesi

Akdeniz Caddesi

Gençlik Caddesi

Tandoğan Meydanı – Gar Binası güzergâhı

Bu güzergâhlarda ve bağlantılı cadde-sokaklarda trafik tamamen kapatılacak.

EGO Otobüs Hatlarında Alternatif Güzergâhlar

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre:

GMK Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi, Atatürk Bulvarı, Hipodrom Caddesi, Çankırı Caddesi ana alternatif akslar olacak.

3., 4. ve 5. Bölge hatlarında yer alan çok sayıda otobüs hattı, Ulus, Kızılay, Opera ve Gar yönlerinde geçici güzergâh değişikliği ile hizmet verecek.

EGO’dan Vatandaşlara Uyarı

EGO Genel Müdürlüğü, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için:

Toplu taşıma kullanacak vatandaşların alternatif güzergâhları dikkate almalarını ,

Mümkün olduğunca özel araç yerine toplu taşımayı tercih etmelerini ,

Güncel hat bilgileri için ego.gov.tr ve EGO’nun resmî sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istedi.

📢GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ANKARA'YA GELİŞİNİN 106’NCI YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ NEDENİYLE BAZI YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAKTIR



“27 Aralık 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 106’ncı Yıl Dönümü” etkinlikleri nedeniyle 27.12.2025 Cumartesi ve 28.12.2025… pic.twitter.com/VqfG6j3Nzd — EGO Genel Müdürlüğü (@egobilgi) December 26, 2025