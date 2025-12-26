EGO Genel Müdürlüğü, kapalı olacak yollar ile bu güzergâhlardan geçen EGO otobüs hatlarının kullanacağı alternatif güzergâhları kamuoyu ile paylaştı.
27 Aralık 2025 Cumartesi Günü Kapatılacak Yollar
Saat 11.15 itibarıyla
-
Dikmen Caddesinin 1178. Cadde ile 901. Cadde arasında kalan bölümü
-
Bu alana açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Bu kapsamda 145-1, 145-2, 154-1, 154-2, 901 numaralı hatlar başta olmak üzere bazı EGO otobüs hatları İlker Caddesi, 963. Sokak, 1001. Sokak ve 1006. Cadde gibi alternatif güzergâhları kullanacak.
Saat 15.00 itibarıyla
-
Cumhuriyet Caddesi (Ankara Tren Garı – Ulus Atatürk Anıtı arası)
-
Bu bölgeye bağlanan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Bu nedenle;
-
Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Hipodrom Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi güzergâhlarını kullanan çok sayıda EGO hattı Ulus ve Opera yönlerinde alternatif rotalara yönlendirilecek.
-
501, 502 ve 615 numaralı hatlar, Cumhuriyet Caddesi’nin kapalı olması nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi ve İstanbul Caddesi üzerinden seferlerine devam edecek.
28 Aralık 2025 Pazar Günü Kapatılacak Yollar
Saat 10.45 itibarıyla
-
Dikmen Caddesi
-
Cevizlidere Caddesi
-
Türk Ocağı Caddesi
-
Akdeniz Caddesi
-
Gençlik Caddesi
-
Tandoğan Meydanı – Gar Binası güzergâhı
Bu güzergâhlarda ve bağlantılı cadde-sokaklarda trafik tamamen kapatılacak.
EGO Otobüs Hatlarında Alternatif Güzergâhlar
EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre:
-
GMK Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi, Atatürk Bulvarı, Hipodrom Caddesi, Çankırı Caddesi ana alternatif akslar olacak.
-
3., 4. ve 5. Bölge hatlarında yer alan çok sayıda otobüs hattı, Ulus, Kızılay, Opera ve Gar yönlerinde geçici güzergâh değişikliği ile hizmet verecek.
EGO’dan Vatandaşlara Uyarı
EGO Genel Müdürlüğü, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için:
-
Toplu taşıma kullanacak vatandaşların alternatif güzergâhları dikkate almalarını,
-
Mümkün olduğunca özel araç yerine toplu taşımayı tercih etmelerini,
-
Güncel hat bilgileri için ego.gov.tr ve EGO’nun resmî sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istedi.
📢GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ANKARA'YA GELİŞİNİN 106’NCI YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ NEDENİYLE BAZI YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAKTIR— EGO Genel Müdürlüğü (@egobilgi) December 26, 2025
“27 Aralık 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 106’ncı Yıl Dönümü” etkinlikleri nedeniyle 27.12.2025 Cumartesi ve 28.12.2025… pic.twitter.com/VqfG6j3Nzd