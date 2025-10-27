SÜMER TAŞKIRAN

Yıllarca aktif siyasette görev alan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı ve Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan; halen Yenimahalle Belediyesi Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Kayhan Yüreğir, bu özel günde dostları, mesai arkadaşları ve sevenleri tarafından yalnız bırakılmadı.

Düğün, siyaset ve bürokrasi dünyasından yoğun katılımla gerçekleşti. CHP önceki dönem Genel Sekreteri Önder Sav, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Yenimahalle, Mamak ve Etimesgut Belediye Başkan Yardımcıları ile çok sayıda belediye meclis üyesi törene katıldı.

Yelda Yüreğir ve Mert Öktem çiftinin nikâh şahitliğini yapan Önder Sav, genç çifte ömür boyu mutluluk dileyerek, “Hayatınızda sevgi, saygı ve dayanışma hiç eksik olmasın” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri ise program yoğunluğu nedeniyle düğüne katılamadı; ancak gönderdikleri telgrafla çifte mutluluk dileklerini ilettiler.

Gecenin en duygusal anı, çiftin salona girişinde yaşandı. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Yelda ve Mert çifti, ilk danslarını romantik bir şarkı eşliğinde yaparak davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gece boyunca devam eden eğlencede, konuklar müzik ve dans eşliğinde keyifli dakikalar geçirirken, Yüreğir ve Öktem ailelerinin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

Yeni evli çift, bu özel gecede kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlerine teşekkür etti.