Milli Savunma Bakanlığı, Kasım-Aralık 2025 ve Ocak 2026 dönemlerinde askere alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Asker adayları, e-Devlet üzerinden hangi sınıfta, birlikte ve ne zaman görev yapacaklarını öğrenebiliyor.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, yedek subay, astsubay adayları ile er statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları erişime açıldı.

Sonuçlar yalnızca e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Askerlik şubeleri, yoğunluk oluşmaması için yükümlülere işlemlerini çevrim içi yapma çağrısında bulundu.