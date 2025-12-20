Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin belgeler, ABD kamuoyunda yeniden tartışmaların odağına yerleşti. ABD Adalet Bakanlığı, “Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası” kapsamında dava dosyalarının bir bölümünü kamuoyuyla paylaştı.

1200’DEN FAZLA MAĞDUR TESPİT EDİLDİ

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein davasında bugüne kadar 1200’den fazla mağdur ya da mağdur yakınının tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, himayesinde bulunan soruşturmaya ait bazı belgeleri çevrim içi bir veri tabanında erişime açtı.

Yayımlanan belgelerde; fotoğraflar, mahkeme kayıtları, jüri belgeleri ve soruşturma sürecine ilişkin çok sayıda doküman yer aldı. Ancak dosyaların önemli bir bölümünün sansürlü olması ve bazı sayfaların tamamen karartılması, şeffaflık tartışmalarını da beraberinde getirdi.

EPSTEIN’İN FOTOĞRAFLARI VE TARTIŞMALI DETAYLAR

Paylaşılan fotoğraflardan birinde, Epstein’in bir uçakta İsrail ordusunun amblemini taşıyan bir kıyafetlegörüntülendiği, başka bir karede ise benzer bir kıyafetin dolapta asılı olduğu görüldü. Fotoğrafların büyük bölümünde çekim yeri ve tarih bilgisi bulunmazken, birçok karede kişilerin yüzlerinin karartıldığı dikkat çekti.

Belgelerde, Epstein ile bağlantılı olduğu belirtilen çok sayıda tanınmış isim ve siyasetçinin fotoğrafları da yer aldı. Dosyalarda adı geçen isimler arasında Chris Tucker, Michael Jackson, Mick Jagger, Diana Ross, Richard Branson, Walter Cronkite, Kevin Spacey, Andrew Mountbatten-Windsor ve York Düşesi Sarah Ferguson bulunuyor.

BILL CLINTON DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Belgelerde, eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın yer aldığı çok sayıda fotoğrafın bulunması dikkat çekti. Fotoğraflardan birinde Clinton’ın, Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile birlikte havuzda olduğu, bir diğerinde ise Epstein’e ait olduğu düşünülen uçakta yer aldığı görüldü.

Clinton’ın Sözcüsü Angel Urena, yaptığı açıklamada Trump yönetimini belgelerin yayımlanma sürecini geciktirmekle suçladı. Urena, Clinton’ın Epstein ile ilişkisinin, suçlar ortaya çıkmadan önce sona erdiğini savundu.

TRUMP İDDİASI VE TEPKİLER

Dosyalarda, Epstein’in 1990’lı yıllarda 14 yaşındaki bir kız çocuğunu Donald Trump ile tanıştırdığı iddiasına da yer verildi. Mahkeme kayıtlarında, Epstein’in Trump’a kız çocuğunu işaret ederek konuştuğu ve Trump’ın buna başıyla karşılık verdiği iddia edildi.

Öte yandan Trump’ın adının ve görüntülerinin yayımlanan belgelerde sınırlı şekilde yer alması, kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

MAĞDUR İFADELERİ VE TEHDİT İDDİASI

Dosyalarda, Epstein hakkında ilk şikâyette bulunan isimlerden biri olan sanatçı Maria Farmer’ın ifadeleri de yer aldı. Farmer, Epstein için çalıştığı dönemde 12 ve 16 yaşlarındaki kız kardeşlerine ait fotoğrafların çalındığını, bu fotoğrafların satıldığını ve durumu anlatması halinde tehdit edildiğini öne sürdü.

Epstein mağdurlarından Marina Lacerda ise yayımlanan belgelerdeki sansürlerden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirterek Adalet Bakanlığı’ndan daha fazla şeffaflık talep etti.

KONGRE’DEN SERT ELEŞTİRİLER

ABD’li siyasetçiler de belgelerin eksik yayımlanmasına tepki gösterdi. Temsilciler Meclisi Üyeleri Thomas Massie ve Ro Khanna, yayımlanan belgelerin yasaya aykırı olduğunu savundu. Senatör Jeff Merkley ise dosyaların tamamının açıklanmamasını “Epstein kurbanlarına adaletin reddi” olarak değerlendirdi.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

Jeffrey Epstein, 14 yaşından küçük kız çocukları dahil olmak üzere onlarca reşit olmayan bireye cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019’da New York’taki hücresinde ölü bulundu. ABD makamları, Epstein’in intihar ettiğini açıklarken; dosyalarda çok sayıda ünlü ismin adı geçmişti.

FBI ve Adalet Bakanlığı, yürütülen soruşturmalarda “müşteri listesi” tutulduğuna dair kanıt bulunamadığınıduyurmuştu. Öte yandan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Epstein’in “İsrail için çalıştığına” dair iddialarıyla tartışmaları daha da alevlendirmişti.