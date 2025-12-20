Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin dış ticaretini ekonomi politikalarıyla uyumlu şekilde geliştirmek, ihracatı artırmak ve ithalat süreçlerini daha etkin yönetmek amacıyla gümrük ve lojistik altyapısının sürekli güçlendirildiği vurgulandı.

Avrupa’ya Açılan Kapıda Rekor Gün

Açıklamada, Kapıkule’nin Avrupa’ya açılan en stratejik kara sınır kapılarından biri olduğuna dikkat çekilerek, 7 Aralık’ta yaşanan yoğunluğun bugüne kadarki en yüksek günlük işlem seviyesi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Bu rekorun;

Gümrük idarelerinin artan işlem kapasitesini ,

Dijitalleşme ve modernizasyon çalışmalarının sahadaki etkisini,

Lojistik süreçlerin daha hızlı, etkin ve güvenilir yürütüldüğünü açık şekilde ortaya koyduğu ifade edildi.

İhracatçının Rekabet Gücüne Katkı

Ticaret Bakanlığı, söz konusu gelişmenin yalnızca sayısal bir başarı olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin dış ticaret akışının kesintisiz sürdürülmesi ve ihracatçıların uluslararası rekabet gücünün artırılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, gümrük kapılarında;

Altyapı yatırımlarının artırıldığı,

Personel kapasitesinin güçlendirildiği,

Operasyonel verimliliği yükseltecek uygulamaların hayata geçirildiği belirtildi.

“Ticareti Kolaylaştıran Adımlar Sürecek”

Bakanlık açıklamasında, dış ticaretin tüm taşıma modlarında hızlı, kolay ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilerek, ticaret erbabının ihtiyaçlarına cevap veren uygulamaların devam edeceği kaydedildi.