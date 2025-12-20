Meteoroloji tahminlerine göre Pazartesi günü Ankara’da kar yağışı etkili olacak. Başkentte hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte yağışların özellikle sabah saatlerinden itibaren kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Kent genelinde Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışının daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması istendi.

Yetkililer, Ankara trafiğinde aksamalar, toplu ulaşımda gecikmeler ve yollarda gizli buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde dışarı çıkacak Ankaralıların tedbirli olması, zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkmamaları öneriliyor.

Başkentte kar yağışının hafta başı etkisini sürdürmesi bekleniyor.