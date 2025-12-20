NOW ekranlarında yayınlanacak Medyapım imzalı “Yeraltı” dizisi, uzun süren hazırlık sürecinin ardından sete çıktı. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu dizinin senaryosunu Berna Aruz kaleme aldı. “Yeraltı”ndan paylaşılan ilk kare, dizinin karanlık ve iddialı atmosferine dair güçlü ipuçları verdi.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

AŞKIN VE KARANLIĞIN KESİŞTİĞİ HİKÂYE

“Yeraltı”, yalnızca gerilimi değil; merkezine sürükleyici bir aşk hikâyesini alan güçlü bir dram olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ailesinin katilini öldürerek intikamını alan Haydar Ali (Deniz Can Aktaş), cezaevine düştüğünde kendisini Türkiye’nin en tehlikeli yeraltı kartellerinden birinin içinde bulur.

Asıl yüzleşme ise üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda başlar. Haydar Ali’nin hâlâ unutamadığı kadın, artık en yakınındaki adamın eşidir. Dizi; tutkulu bir aşkı, kaderin insanı en beklenmedik anda nasıl sınadığını ve kalbin en karanlık yerde bile yolunu bulabildiğini çarpıcı bir anlatımla ekrana taşıyacak.