Şirketten yapılan açıklamaya göre ELO, 2022 yılında tanıtılan OLI konseptini temel alan bir fikir laboratuvarı olarak konumlandırılıyor. Bu konsept, Citroen’in gelecekteki tasarım, teknoloji ve yaşam alanı vizyonuna ilham vermeyi amaçlıyor.

Citroen, yüz yılı aşkın süredir sürdürdüğü yenilikçilik geleneğini ELO ile bir adım ileri taşıyor. Marka, hızla değişen yaşam tarzlarına uyum sağlayan, hareket özgürlüğünü ve yalın yaşamı merkezine alan çözümler sunmayı hedefliyor.

Tamamen elektrikli platform üzerine inşa edilen ELO, kompakt dış tasarımına rağmen son derece geniş ve modüler iç mekanıyla öne çıkıyor. Akıllı özelliklerle donatılan model, araç içi kullanım, konfor ve işlevselliği yeni bir seviyeye taşıyor.

Kompakt Minivan, Çok Amaçlı Yaşam Alanı

Yaklaşık 4,10 metre uzunluğundaki kompakt minivan tasarımıyla ELO, özellikle şehir içi kullanım için ideal bir yapı sunuyor. Günlük yaşamda işe gidip gelme, aile etkinlikleri, hobiler, uzaktan çalışma ve kısa seyahatler gibi çok yönlü ihtiyaçlara cevap verebiliyor.

Standart konfigürasyonda 4 koltuk bulunurken, gerektiğinde 2 ilave koltukla 6 kişilik oturma kapasitesi sağlanabiliyor. Merkezi konumlandırılmış sürücü koltuğu, 180 derece açılabilen ön cam ve gelişmiş kullanıcı arayüzü ile dikkat çekiyor. Sürücü koltuğu, eğlence veya çalışma amacıyla döndürülebiliyor.

Model, aynı zamanda 2 kişilik yatak odası, ev sineması, güç kaynağı ve çok amaçlı kullanım alanları sunarak adeta tekerlekli bir yaşam alanına dönüşüyor.

Yeni Nesil Gösterge ve Akıllı Teknoloji

Citroen’in geliştirdiği yeni gösterge sistemi, bilgilerin özel bir yüzeye yansıtılması prensibine dayanıyor. OLI konseptinde kullanılan “Akıllı Bant” teknolojisi, ELO ile daha da geliştirilerek yeni nesil bir ekran deneyimi sunuyor.

“Citroen’in Vizyonunu Yansıtıyor”

Citroen CEO’su Xavier Chardon, ELO’nun markanın değerlerini yansıtan güçlü bir fikir laboratuvarı olduğunu belirterek, “Yaratıcı, cesur, erişilebilir, sorumlu ve konforlu. Zamanın ruhunu yansıtıyor ve hareket özgürlüğünü teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

Citroen Tasarım Direktörü Pierre Leclercq ise ELO’nun tasarım ve işlevselliğin birleşimi olduğunu vurgulayarak, konseptin geliştirilmesinde Goodyear ve Decathlon tasarım ekipleriyle yapılan iş birliğinin önemli katkı sağladığını belirtti.

Citroen ELO, otomobili sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkararak, bağımsız ve modüler bir yaşam alanına dönüştüren vizyonuyla geleceğin mobilitesine güçlü bir mesaj veriyor.