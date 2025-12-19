Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, savcılık tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye davet edildi. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran, konuyla ilgili kamuoyuna açıklamada bulundu.

Saran, yaptığı açıklamada “Yarın (cumartesi) sabah Türkiye’ye döneceğim ve savcılığa giderek ifademi vereceğim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum” ifadelerini kullandı.

İlk Uçakla Türkiye’ye Dönecek

Fenerbahçe–Olimpia Milano karşılaşması için yurt dışında bulunan Sadettin Saran’ın, programını tamamlamasının ardından ilk uçakla Türkiye’ye döneceği ve dönüşünün hemen ardından savcılığa giderek ifade vereceği öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin sürecin, yetkili makamlar tarafından yürütüldüğü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.