Basın İlan Kurumu’nun Üst Yönetimi ve Bölge Müdürleri, 2025–2026 faaliyet dönemine ilişkin yol haritasını değerlendirmek amacıyla Ankara’da toplantı gerçekleştirdi. Kurumun merkez ve taşra teşkilatlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar masaya yatırıldı.

“Bölge Müdürlüklerimiz Sahadaki Gücümüzdür”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, bölge müdürlüklerinin kurum için taşıdığı öneme dikkat çekti. Bölge teşkilatlarının sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Çay, “Bölge Müdürlüklerimiz, kurumumuzun sahadaki gözü ve gücüdür” ifadelerini kullandı.

Değişime Uyumlu ve Bütüncül Vizyon

Basın sektöründe yaşanan dönüşüme işaret eden Çay, sektörel gelişmelerin yakından izlendiğini vurguladı. Kurum olarak değişime uyum sağlayan, bütüncül bir bakış açısıyla hareket ettiklerini ifade eden Çay, dijitalleşme süreci başta olmak üzere basın alanındaki yeniliklerin dikkatle ele alındığını söyledi.

Basın Sektörü İçin Yeni Kazanımlar Hedefleniyor

Genel Müdür Abdulkadir Çay, basın sektörünün güçlenmesine katkı sunacak yeni çalışmalar üzerinde durduklarını belirterek, “Basın sektörü adına yeni kazanımlar sağlayacak formüller üzerinde çalışıyoruz” dedi. Toplantıda, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ve uygulamalar da değerlendirildi.