TFF’nin açıkladığı programa göre Fenerbahçe, ikinci yarıya Alanyaspor deplasmanı ile başlayacak ve devamında Göztepe, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Samsunspor gibi zorlu karşılaşmalarla sahaya çıkacak. Derbiler açısından özellikle Galatasaray ve Beşiktaş maçları, taraftarların büyük heyecanla beklediği haftalar olacak. Sezon ortasında gerçekleşecek ara transfer dönemi, Fenerbahçe’nin teknik ekibi için kadro derinliğini artırma ve sakatlık risklerini azaltma fırsatı sunuyor; özellikle hücum ve orta saha takviyeleri, ikinci yarıda puan kayıplarını minimuma indirmek için kritik öneme sahip. Taraftarlar “Fenerbahçe 2026 fikstürü”, “Fenerbahçe ikinci yarı maç programı” ve “Trendyol Süper Lig Fenerbahçe maçları” aramalarını yoğunlaştırırken, takımın performansı hem ligde zirve mücadelesi hem de Avrupa hedefleri açısından belirleyici olacak. İkinci yarı, Fenerbahçe için hem strateji hem motivasyon anlamında kritik bir dönem olarak öne çıkıyor.
Fenerbahçe 2025‑2026 Süper Lig Fikstürü İkinci Yarı Fikstürü (18–34. Hafta)
18. Hafta: Alanyaspor – Fenerbahçe
19. Hafta: Fenerbahçe – Göztepe
20. Hafta: Kocaelispor – Fenerbahçe
21. Hafta: Fenerbahçe – Gençlerbirliği
22. Hafta: Trabzonspor – Fenerbahçe
23. Hafta: Fenerbahçe – Kasımpaşa
24. Hafta: Antalyaspor – Fenerbahçe
25. Hafta: Fenerbahçe – Samsunspor
26. Hafta: Fatih Karagümrük – Fenerbahçe
27. Hafta: Fenerbahçe – Gaziantep FK
28. Hafta: Fenerbahçe – Beşiktaş
29. Hafta: Kayserispor – Fenerbahçe
30. Hafta: Fenerbahçe – Çaykur Rizespor
31. Hafta: Galatasaray – Fenerbahçe
32. Hafta: Fenerbahçe – İstanbul Başakşehir
33. Hafta: Fenerbahçe – Konyaspor
34. Hafta: Fenerbahçe – Eyüpspor