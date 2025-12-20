TFF’nin açıkladığı programa göre Fenerbahçe, ikinci yarıya Alanyaspor deplasmanı ile başlayacak ve devamında Göztepe, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Samsunspor gibi zorlu karşılaşmalarla sahaya çıkacak. Derbiler açısından özellikle Galatasaray ve Beşiktaş maçları, taraftarların büyük heyecanla beklediği haftalar olacak. Sezon ortasında gerçekleşecek ara transfer dönemi, Fenerbahçe’nin teknik ekibi için kadro derinliğini artırma ve sakatlık risklerini azaltma fırsatı sunuyor; özellikle hücum ve orta saha takviyeleri, ikinci yarıda puan kayıplarını minimuma indirmek için kritik öneme sahip. Taraftarlar “Fenerbahçe 2026 fikstürü”, “Fenerbahçe ikinci yarı maç programı” ve “Trendyol Süper Lig Fenerbahçe maçları” aramalarını yoğunlaştırırken, takımın performansı hem ligde zirve mücadelesi hem de Avrupa hedefleri açısından belirleyici olacak. İkinci yarı, Fenerbahçe için hem strateji hem motivasyon anlamında kritik bir dönem olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe 2025‑2026 Süper Lig Fikstürü İkinci Yarı Fikstürü (18–34. Hafta)

18. Hafta: Alanyaspor – Fenerbahçe

19. Hafta: Fenerbahçe – Göztepe

20. Hafta: Kocaelispor – Fenerbahçe

21. Hafta: Fenerbahçe – Gençlerbirliği

22. Hafta: Trabzonspor – Fenerbahçe

23. Hafta: Fenerbahçe – Kasımpaşa

24. Hafta: Antalyaspor – Fenerbahçe

25. Hafta: Fenerbahçe – Samsunspor

26. Hafta: Fatih Karagümrük – Fenerbahçe

27. Hafta: Fenerbahçe – Gaziantep FK

28. Hafta: Fenerbahçe – Beşiktaş

29. Hafta: Kayserispor – Fenerbahçe

30. Hafta: Fenerbahçe – Çaykur Rizespor

31. Hafta: Galatasaray – Fenerbahçe

32. Hafta: Fenerbahçe – İstanbul Başakşehir

33. Hafta: Fenerbahçe – Konyaspor

34. Hafta: Fenerbahçe – Eyüpspor