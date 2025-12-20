TFF’nin açıkladığı programa göre Beşiktaş, ikinci yarıya Kayserispor deplasmanı ile başlayacak ve devamında Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe, Kocaelispor, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa gibi önemli mücadeleler oynayacak. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe derbileri, hem taraftar heyecanı hem de lig puan durumu açısından sezonun dönüm noktaları olacak. Sezon ortasında gerçekleşecek ara transfer dönemi, Beşiktaş teknik ekibi için kadro derinliğini artırma ve sakatlık risklerini azaltma fırsatı sunuyor; hücum ve orta saha takviyeleri ikinci yarıda puan kayıplarını minimuma indirmede kritik rol oynayacak. Taraftarlar “Beşiktaş 2026 fikstürü”, “Beşiktaş ikinci yarı maç programı” ve “Trendyol Süper Lig Beşiktaş maçları” aramalarını yoğunlaştırırken, siyah-beyazlı takımın performansı hem lig zirvesi hem de Avrupa hedefleri açısından belirleyici olacak. İkinci yarı, Beşiktaş için strateji ve motivasyon anlamında sezonun en kritik dönemi olacak.
Beşiktaş 2025/2026 Süper Lig Fikstürü İkinci Yarı Fikstürü (18–34. Hafta)
18. Hafta: Kayserispor – Beşiktaş
19. Hafta: Beşiktaş – Eyüpspor
20. Hafta: Konyaspor – Beşiktaş
21. Hafta: Beşiktaş – Alanyaspor
22. Hafta: Başakşehir – Beşiktaş
23. Hafta: Beşiktaş – Göztepe
24. Hafta: Kocaelispor – Beşiktaş
25. Hafta: Beşiktaş – Galatasaray
26. Hafta: Gençlerbirliği – Beşiktaş
27. Hafta: Beşiktaş – Kasımpaşa
28. Hafta: Fenerbahçe – Beşiktaş
29. Hafta: Beşiktaş – Antalyaspor
30. Hafta: Samsunspor – Beşiktaş
31. Hafta: Beşiktaş – Fatih Karagümrük
32. Hafta: Gaziantep FK – Beşiktaş
33. Hafta: Beşiktaş – Trabzonspor
34. Hafta: Rizespor – Beşiktaş