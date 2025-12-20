TFF’nin açıkladığı programa göre Beşiktaş, ikinci yarıya Kayserispor deplasmanı ile başlayacak ve devamında Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe, Kocaelispor, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa gibi önemli mücadeleler oynayacak. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe derbileri, hem taraftar heyecanı hem de lig puan durumu açısından sezonun dönüm noktaları olacak. Sezon ortasında gerçekleşecek ara transfer dönemi, Beşiktaş teknik ekibi için kadro derinliğini artırma ve sakatlık risklerini azaltma fırsatı sunuyor; hücum ve orta saha takviyeleri ikinci yarıda puan kayıplarını minimuma indirmede kritik rol oynayacak. Taraftarlar “Beşiktaş 2026 fikstürü”, “Beşiktaş ikinci yarı maç programı” ve “Trendyol Süper Lig Beşiktaş maçları” aramalarını yoğunlaştırırken, siyah-beyazlı takımın performansı hem lig zirvesi hem de Avrupa hedefleri açısından belirleyici olacak. İkinci yarı, Beşiktaş için strateji ve motivasyon anlamında sezonun en kritik dönemi olacak.

Beşiktaş 2025/2026 Süper Lig Fikstürü İkinci Yarı Fikstürü (18–34. Hafta)

18. Hafta: Kayserispor – Beşiktaş

19. Hafta: Beşiktaş – Eyüpspor

20. Hafta: Konyaspor – Beşiktaş

21. Hafta: Beşiktaş – Alanyaspor

22. Hafta: Başakşehir – Beşiktaş

23. Hafta: Beşiktaş – Göztepe

24. Hafta: Kocaelispor – Beşiktaş

25. Hafta: Beşiktaş – Galatasaray

26. Hafta: Gençlerbirliği – Beşiktaş

27. Hafta: Beşiktaş – Kasımpaşa

28. Hafta: Fenerbahçe – Beşiktaş

29. Hafta: Beşiktaş – Antalyaspor

30. Hafta: Samsunspor – Beşiktaş

31. Hafta: Beşiktaş – Fatih Karagümrük

32. Hafta: Gaziantep FK – Beşiktaş

33. Hafta: Beşiktaş – Trabzonspor

34. Hafta: Rizespor – Beşiktaş