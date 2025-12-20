TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve üç sezondur ilgiyle izlenen “Mehmed Fetihler Sultanı” dizisinde kadro değişikliği yaşanacak. Miray Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosunda önemli bir ayrılık gerçekleşiyor.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım’ın üstlendiği dizide, Bizans’ın acımasız komutanlarından Draven Giustiniani karakterine hayat veren Fırat Çelik, hikâyesinin sona ermesi nedeniyle projeye veda edecek. Edinilen bilgilere göre Çelik, 64. bölümde diziden ayrılacak.

Senaryosunu Ozan Bodur’un kaleme aldığı “Mehmed Fetihler Sultanı”nın bu hafta 62. bölümü izleyiciyle buluşmuştu. Dizide yaşanacak bu ayrılığın, önümüzdeki bölümlerde hikâyenin seyrini etkilemesi bekleniyor.