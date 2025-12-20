Kanser araştırmalarında dikkat çeken yeni bir bulgu, hücrelerin protein üretim sürecinde kritik rol oynayan NAC (nascent polypeptide–associated complex) adlı moleküler yapıyı gündeme taşıdı. ETH Zürih’ten araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya göre NAC kompleksi, protein sentezini yalnızca koordine etmekle kalmıyor, aynı zamanda DNA’yı düzenleyen histon proteinlerinin doğru şekilde işlenmesini sağlıyor.

Araştırmada, özellikle H2A ve H4 histonlarının hatalı düzenlenmesi durumunda genlerin kontrolsüz biçimde çalışabildiği ve bunun da kanser oluşumuna zemin hazırlayabildiği belirtildi. NAC sisteminin bu aşamada adeta bir “moleküler denetçi” gibi çalışarak hataları daha baştan önlediği tespit edildi.

Kanserle bağlantı neden önemli?

Bilim insanlarına göre NAC kompleksinin görevini yerine getirememesi, hücre içi dengeyi bozarak kanserli hücrelerin ortaya çıkmasına katkı sağlayabiliyor. Bu da kanserin yalnızca genetik mutasyonlarla değil, protein üretim sürecindeki aksaklıklarla da ilişkili olabileceğini gösteriyor.

Yeni tedavilerin kapısı aralanıyor

Çalışma, kanser tedavisinde tamamen yeni bir yaklaşımın önünü açabilir. NAC kompleksinin nasıl çalıştığının anlaşılması, gelecekte:

Kanser hücrelerinde protein üretimini hedef alan

Daha erken aşamada müdahale edebilen

Yan etkisi daha düşük tedavilerin

geliştirilmesine katkı sunabilir.

Araştırma sonuçları, uluslararası bilim dergisi Science Advances’ta yayımlandı.