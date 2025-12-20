'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağırıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi. Öte yandan Sadettin Saran’a yöneltilen suçlamaların 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' olduğu öğrenildi. Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek için gece saatlerinde uçakla İstanbul'a geldi. Saran, Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılandı.

'SARAN İLK UÇAKLA TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPACAK'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sadettin Saran'ın avukatı Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ali Alper Alpoğlu, "Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi. (DHA)

SARAN'I, TARAFTARLAR KARŞILADI

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan ve yurt dışında bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uçağı gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'na indi. Saran, havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar tarafından sloganlarla karşılandı. (DHA)