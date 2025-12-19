Ankara Üniversitesi, Romanya Büyükelçiliği, TÖMER ve ARKADD Derneği işbirliğiyle, Türkiye’de ilk kez “Romanya’da Noel Karşılama Kültür ve Sanat Etkinlikleri” düzenlenecek. Etkinlikler, bugün Ankara’daki Türk Tarih Müzesi’nde başlayıp yarın da devam edecek.

Organizasyonun, Türkiye ile Romanya arasındaki köklü dostluk ve kültürel bağları pekiştirmesi hedefleniyor. Yüzyıllardır süren ortak tarih, Balkanlar ve Trakya başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde Romanya ile soy bağı bulunan çok sayıda vatandaşın yaşadığına dikkat çekilerek etkinliğin iki ülke toplumlarını daha da yakınlaştıracağı vurgulandı.

Düzenlenecek Noel karşılama programında Romanya kültürüne ait geleneksel gösteriler, sanat etkinlikleri, müzik performansları ve kültürel paylaşımların yer alacağı belirtildi. Etkinliklerin kamuoyuna duyurulması amacıyla organizasyon komitesi tarafından poster ve bilgilendirme çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.