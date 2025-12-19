Estudiantes’in kalesini, Galatasaray formasıyla 19 kupa kazanan tecrübeli kaleci Fernando Muslera koruyacak. Clausura şampiyonluğuna giden yolda kritik penaltıları kurtaran Muslera, koleksiyonuna bir zafer daha eklemek için Platense karşısına çıkacak.

Büyük Tecrübe: Jose Sosa

Estudiantes’in orta sahasının lideri Jose Sosa, finalde takımının en önemli kozlarından biri olacak. Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamış deneyimli futbolcu, Clausura finalinde yaptığı kritik asistle takımını uzatmalara taşımıştı. Büyük maçlardaki tecrübesiyle Estudiantes’in zafer yolunda kilit isimlerden biri olacak.

Futbolseverler Nefeslerini Tutuyor

Arjantin futbolunun iki şampiyonunu karşı karşıya getiren final, Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarında canlı yayınlanacak. Futbolseverler, Platense ve Estudiantes arasındaki bu heyecan dolu mücadelenin keyfini çıkaracak.