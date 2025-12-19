Soruşturma kapsamında;
Eser Küçükerol ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan,
Hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, aynı suçtan,
Saadet Ezgi Eyyüboğlu ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak’ suçundan,
Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü ise ‘Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme’ suçlarından gözaltına alındı.
Evlerde Yapılan Aramalarda Şok Detaylar
Polis ekipleri, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda çok sayıda suç delili ele geçirdi. Aramalarda;
3 ruhsatsız tabanca,
111 adet uyuşturucu hap,
4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde,
Uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ve öğütücüler,
9 deste boş kağıt ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor ve gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adli süreç başlatılacak.