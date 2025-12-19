Başkent’in önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Çayyolu Platformu’nun üyeleri Beykoz Çorbacı’da buluştu.

Gazeteci ve Çayyolu Platformunun kurucu başkanı Engin Uç ve eşi Nazife Uç’un organize ettiği buluşmada Çayyolu Platformun eski Başkanlarından Oya Tür ve eşi Enver Tür Uç katıldılar.

Katılımcılar arasında CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu’nda Milli Savunma Politika Kurulu Başkanlığı’na getirilen Emekli Koramiral Atilla Kezek ve eşi Çiğdem Kezek de vardı.

Gazeteci Engin Uç, 30 yıl sonra dostların bir araya gelmesinden mutlu olduklarını ve farklı bir gece yaşadıklarını belirterek” Önemli üyelerimiz İnş. mühendisi Mehmet Demiroğlu, yazar Çiğdem Ülker, Öğretmen Hamdiye Şen sanatçı Şehnaz Güneş ve sevgili annesi ile Nurhayat Hartevioğlu ve arkadaşları Mehmet Demiroğlu ve eşi Mesude Demiroğlu, Alım Yıldız ve Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Muhtarı Nesrin Tokaloğlu'da geceye renk kattılar. Hem çorba içtik, hem de eski günleri yad ettik. Hatta bir ara şarkılar da söyledik. Kaybettiklerimizi andık, hasret giderdik. Farklı bir akşam yaşadık.” diye konuştu.