Han Yunus kentinin doğusunda sabahın erken saatlerinden itibaren İsrail savaş uçakları ve topçularının bombardımanı ile sık sık silah sesleri duyuldu. Kentin batı kesimlerinde ise İsrail hücum botları, denize açılan Filistinli balıkçı teknelerine makineli tüfeklerle ateş açtı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’ne yapılan hava saldırısı sonucu bölgeden yükselen yoğun dumanlar dikkat çekti.

Hedeflenen Noktalar Hakkında Resmi Açıklama Yok

İsrail’in saldırılarda hedef aldığı bölgelerin niteliği ve detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili yerel ve uluslararası gözlemciler durumu yakından takip ediyor.