İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın TBMM’de bütçe görüşmelerinde açıkladığı Emniyet Genel Müdürlüğünde yapılacak köklü değişikliklerin ayrıntıları belli olmaya başladı.

POLİS DAHA ÇOK DİNLENECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasıyla emniyet teşkilatında yıllardır beklenen mesai düzenlemesi hayata geçiyor. Polisler için 4 gruplu 12 saat çalışma – 36 saat dinlenme esasına dayalı yeni sistem. Yeni modelle birlikte polislerin dinlenme sürelerinin artırılması, görev verimliliğinin yükseltilmesi ve yoğun mesai temposunun dengelenmesi hedefleniyor. Çalışma saatlerindeki bu değişikliğin, hem personel motivasyonuna hem de kamu güvenliği hizmetlerinin sürdürülebilirliğine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

UYGULUMA EKİM-KASIM’DA

İçişleri Bakanı Yerlikaya polislerin yeni çalışma düzeniyle ilgili çalışmaların 2026 yılının Eylül veya ekim ayında başlayacağını belirterek "Mezun olan yeni personelimizin arkadaşlarının yanına, yani meslektaşlarının yanına dağıtılmasından sonra 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk. Ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız. İç güvenlik hizmeti yürüten Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Onu da zamanı geldiği zaman inşallah hep birlikte göreceğiz" dedi.