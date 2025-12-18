Bitlis’in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Tatvan ve Güroymak’ta belirlenen 4 adrese aynı anda operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 5 litre sıvı metamfetamin, 20 gram metamfetamin, bin 500 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 3 cep telefonu ile 15 bin lira nakit para bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece yapılan değerlendirme sonucu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA