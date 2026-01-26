Yarıyıl tatilini fırsat bilen öğrenciler, aileleriyle birlikte El Aman Hanı Kayak Merkezi’ne akın etti. Tatil dönemine denk gelen hafta sonunda kayak ve kış eğlencesi sevenler, pistlerde keyifli vakit geçirdi.

Çevre İllerden Ziyaretçi Geldi

Kent merkezine en yakın kayak tesisi olma özelliğini taşıyan El Aman Hanı Kayak Merkezi, yalnızca Bitlis’ten değil, ilçeler ve çevre illerden gelen ziyaretçileri de ağırladı. Kayak tutkunları pistlerde kayak yaparken, çocuklar ve aileler kızakla karın tadını çıkardı.

Piknikten Kızak Keyfine

Kara yoluna olan yakınlığı, kolay ulaşımı ve geniş otopark alanı sayesinde yoğun ilgi gören tesis, kar üzerinde piknik yapmak isteyenlerin de uğrak noktası oldu. Küçüklerin yanı sıra yetişkinlerin de kızak keyfine katıldığı görüldü.

Ücretsiz Hizmet Veriliyor

El Aman Hanı Kayak Merkezi’nin, her gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşlara ücretsiz hizmet sunduğu bildirildi. Güneşli havanın da etkisiyle ziyaretçi yoğunluğunun hafta sonu boyunca devam ettiği kaydedildi.