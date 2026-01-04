Bitlis’te yaklaşık bir hafta boyunca etkili olan yoğun kar yağışı yerini sert soğuklara bıraktı. Kar yağışı nedeniyle günlük yaşamın aksadığı kentte, merkezde kar kalınlığı 179 santimetre olarak ölçüldü. Yüksek rakımlı bölgelerde ise kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bildirildi.

Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte kent genelinde buzlanma etkili olurken, birçok binanın çatısında metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Köy Yollarında Karla Mücadele Sürüyor

İl genelinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 172 köy ve mezra yolunun yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. 72 iş makinesi ve 90 personelin görev aldığı çalışmalarda şu ana kadar 85 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı. Kapalı durumda bulunan 87 köy ve mezra yolunda ise çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Yetkililer, yollar tamamen açılıncaya kadar karla mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor

Kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu soğuklar nedeniyle kent merkezinde sıcaklık eksi 17 derece olarak ölçüldü. Bu durum, birçok binanın çatısında yaklaşık 3 metreyi bulan buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu.

Can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan buz sarkıtları, bazı bina sakinleri tarafından tedbir amaçlı temizlenirken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda riskli bölgelerden uzak durulması ve gerekli önlemlerin alınması istendi.