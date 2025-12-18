Ankara Kulübü Derneği, kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlediği etkinliklere bir konserle devam ediyor. Kızılcagün Haftası kapsamında gerçekleştirilecek “İkinci Yüzyıl” konseri, Ankara Kulübü Derneği Şubeler Türk Müziği Korosu tarafından icra edilecek.

Konser, Şef Tahir Aydoğdu yönetiminde sahnelenecek.

Türk Müziği Korosu Sahne Alacak

Ankara Kulübü Derneği Şubeler Türk Müziği Korosu’nun seslendireceği eserlerle, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına kültürel bir selam verilecek. Etkinlikte, Türk müziğinin seçkin eserleri dinleyicilerle buluşacak.

Tarih ve Yer Bilgisi

“İkinci Yüzyıl” konseri, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de, Yenimahalle’de bulunan Ankara Konağı Antik Kır Bahçesinde gerçekleştirilecek.

Ankara Kulübü Derneği yetkilileri, tüm sanatseverleri bu özel geceye davet etti.