CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 7. maddesi üzerine CHP Grubu adına yaptığı konuşmada, konut krizinden belediyelere yönelik vesayet politikalarına, “süper izin” ve ÇED düzenlemelerinden çevre tahribatına kadar pek çok başlıkta iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Torun, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı peşkeş düzeninin başrolünde” olduğunu dile getirdi.

Torun, konuşmasında deprem bölgesinde yapılan konutların teslim edilmesinin sevindirici olduğunu belirterek, “Deprem sonrası yapılan konutlar elbette önemlidir, yapanlara teşekkür ediyoruz” dedi. Ancak Türkiye genelinde konut piyasasının ağır bir kriz içinde olduğunu vurgulayan Torun, ev fiyatlarının hızla yükseldiğini ve ev sahibi olmanın artık hayal haline geldiğini söyledi.

“Ev sahipliği düşüyor, insanların hayallerini bile çaldınız, ev almak imkasız hale geldi”

Türkiye’de son 10 yılda ev sahipliği oranının yüzde 61,1’den yüzde 55,8’e gerilediğine dikkat çeken Torun, iktidarın yıllardır sürdürdüğü “inşaat odaklı rantçı” yaklaşımın sorunu çözmek bir yana derinleştirdiğini ifade etti. 2026 bütçesinde dar gelirli yurttaşlara yönelik hiçbir somut çözüm olmadığını belirten Torun, “2026 bütçe teklifinde gelire endeksli kira modeli yok, kira destek fonu yok, kiralık sosyal konut mekanizması yok” dedi.

“Belediyeleri by-pass edemezsiniz”

Yerel yönetimlere yönelik uygulamaları da eleştiren Torun, şehirlerin yerinden yönetim anlayışıyla, belediyeler eliyle yönetilmesi gerektiğini vurguladı. AK Parti iktidarının belediye sayısını azalttığını ve belediyelerin yetkilerini budadığını söyleyen Torun, ruhsat ve imar süreçlerinde belediyelerin devre dışı bırakıldığını, yurtdışı finansmanların büyük bölümünün veto edildiğini ifade etti.

Fransa ve Almanya örneklerini veren Torun, “Yüzölçümü Türkiye’ye yakın Fransa’da 34 bin, Almanya’da 10 bin 775 belediye var. Türkiye’de ise sadece 1401 belediye bulunuyor” dedi. Bu adımların işleri hızlandırmak değil, vesayeti büyütmek anlamına geldiğini belirten Torun, “Bütün yetkiyi Saray’da toplamak istiyorsunuz. Oldu olacak, bütün belediyeleri kaldırın, şehirleri Saray’dan atadığınız bürokratlar yönetsin” sözleriyle tepki gösterdi.

Torun, Türkiye’nin acil olarak yerel yönetimlerin yetkilerini artıran yeni bir yerel yönetimler yasasına ihtiyaç duyduğunu da vurguladı.

“Ordu’nun yüzde 74’ü maden sahası ilan edildi”

“Süper izin” ve ÇED kararlarına da değinen Torun, ülkenin büyük bölümünün maden ruhsatlarına açıldığını belirterek, kendi memleketi Ordu’nun yüzde 74’ünün maden sahası ilan edildiğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “peşkeş düzeninin başrolünde” olduğunu ifade eden Torun, bilim insanlarının uyarılarının ve vatandaşların itirazlarının yok sayıldığını dile getirdi.

“Mesele kaynak değil, tercihtir”

Konuşmasının sonunda iktidarın tercihlerini eleştiren Torun, “Emekliyi, asgari ücretliyi, genci, çiftçiyi, çevreyi ve barınma hakkını korumayan bir anlayışla Türkiye ileri gidemez” dedi. CHP’nin ranta değil insana, vesayete değil yerel demokrasiye dayanan bir Türkiye için mücadele ettiğini vurgulayan Torun, “Bu ülkenin kaynakları da insan gücü de var. Mesele kaynak değil, tercihtir. Tercihini milletten yana kullanan bir iktidarla bu düzen mutlaka değişecektir” ifadelerini kullandı.