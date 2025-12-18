Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangında 74 yaşındaki Hamide Gündağ yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Mersincik Mahallesi Zuhal Sokak’ta meydana geldi. Evden yükselen yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evde bulunan Hamide Gündağ’ı dışarı çıkardı. Yangında vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Gündağ, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından evde büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.