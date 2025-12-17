Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi’nde yaşanan kazada, Efe Can K. idaresindeki 61 TK 935 plakalı otomobil ile Erkan D. yönetimindeki 52 AR 159 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelerek çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Erkan D. ile araçta bulunan Yeliz B., Deniz D. ve Ferda Nur B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan İlhan Aydemir (73), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İlhan Aydemir, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Aydemir’in, otomobil sürücüsü Efe Can K.’nın dedesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.