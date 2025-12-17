Konya’nın Akşehir ilçesine bağlı Sorkun Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın faciaya yol açtı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede, evde bulunan İbrahim Aysal’ın yangın sırasında hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında dumandan etkilenen Fatma Aysal ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Çıkan yangın nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.