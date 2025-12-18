Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, TBMM’de devam eden 2026 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bütçenin yıllardır değişmeyen bir anlayışla hazırlandığını ve toplumun geniş kesimlerini yoksulluğa mahkûm ettiğini ifade etti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Kamu kaynaklarının büyük bölümünün faiz ödemeleri ve sermaye lehine kullanıldığını vurgulayan Yıldırım, emekçiler, emekliler ve dar gelirli yurttaşlar için bütçede somut bir iyileştirme öngörülmediğini dile getirdi.

“EN BÜYÜK PAY FAİZE, EN KÜÇÜK PAY EMEKÇİYE”

Bütçenin önceliklerinin açıkça ortada olduğunu söyleyen Yıldırım, kamu kaynaklarının büyük bölümünün faiz ödemelerine ayrılmasını sert sözlerle eleştirdi. “Bütçeye baktığımızda en önemli kalemin faizlere ayrıldığını görüyoruz. Çalışanlar ve emekçiler açısından bakıldığında ise çok sınırlı bir kaynak ayrılıyor” diyen Yıldırım, bunun sosyal adaletle bağdaşmadığını ifade etti.

2026 yılına ilişkin tabloyu değerlendiren Yıldırım, açlık ve yoksulluk sınırının her geçen gün yükseldiğine dikkat çekerek, “Emekliler, asgari ücretliler, memurlar ve toplumun büyük bir kesimi yoksulluk sınırının altında, önemli bir kısmı ise açlık sınırının altında maaş alıyor. Önümüzdeki yıl da bu tablonun değişmeyeceğini görmek zor değil.” diye konuştu.

“VERGİ YÜKÜ HALKIN SIRTINDA”

Vergi sisteminin adaletsizliğine vurgu yapan Yıldırım, Türkiye’de vergi yükünün büyük ölçüde halkın omuzlarına yüklendiğini belirtti. “Toplanan verginin yaklaşık yüzde 97’si dolaylı vergiler ve çalışanlardan toplanıyor. Yüzde 60’ı dolaylı vergi, yüzde 25’i ücretlilerden kesilen vergi. Kâr eden kuruluşlardan alınan vergi ise sadece yüzde 10-11 civarında.” dedi.

Bu sistemin dünyada benzeri olmadığını ifade eden Yıldırım, “Bu dünyanın hiçbir ülkesinde kullanılan bir vergi sistemi değil. Dünyada vergi, kazançtan alınır. Dolaylı vergilerle halktan eşit miktarda vergi toplamak adil değildir.” ifadelerini kullandı.

